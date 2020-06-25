Ayağı ipe dolaşan kargayı itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika

Ayağı ipe dolaşan kargayı itfaiye ekipleri kurtardı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 2 katlı bir evin çatısına yaptığı yuvada ayağı ipe takılan karga itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 2 katlı bir evin çatısına yaptığı yuvada ayağı ipe takılan karga itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Binanın çatısını saran karga sürüsünün saldırısına rağmen itfaiye eri, kurtarma çalışmasını başarı ile sonlandırdı.

Oxford Üniversitesi, ikinci dalga riski bulunan ülkeleri hesapladı
Everton, sezon sonu Oumar Niasse ile yollarını ayırma kararı aldı
Son Dakika: Anayasa Mahkemesi, YKS'nin iptaline ilişkin başvuruda kararını verdi


Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Mollafenari Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahallede bulunan 2 katlı binanın çatısına yaptığı yuvada mahsur kalan kargayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kargayı kurtarmak için çalışma başlattı. Çatıya merdivenle ulaşan itfaiye eri, karganın ayağının ipe dolaştığını gördü. İtfaiye eri kargayı kurtarmak için çabalarken, diğer kargalar ise binanın etrafında uçarak ekiplere saldırmaya çalıştı. İtfaiye eri vazgeçmeden kargayı, ayağındaki ipi keserek kurtardı.


Ekipler tarafından karganın ayağındaki ip kesilerek çıkartıldı. Karga daha sonra tekrar doğaya salındı. - KOCAELİ

Kocaeli, İtfaiye, Gebze, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 01:05 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ayağı ipe dolaşan kargayı itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

19:12 Oxford Üniversitesi, ikinci dalga riski bulunan ülkeleri hesapladı 18:22 "Aks kırıldığı için kaza yaptım" diyen Alişan'ın hız limitine uymadığı ortaya çıktı 18:01 Son Dakika: Anayasa Mahkemesi, YKS'nin iptaline ilişkin başvuruda kararını verdi 17:48 Emniyeti bombalayan darbeci pilot savunma yaptı: Darbe girişiminde yer almadım 17:46 Kenti karıştıran tartışmaya Çorum Valisi de katıldı: Aslan emaresine rastlamadık 17:02 Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden "Nasrullah Camii'ne restorasyon yerine badana yapıldı" iddialarına yanıt 16:56 Son Dakika: Dün zam yapılan benzine bugün de büyük indirim geldi 16:06 Park halindeki minibüsün aynasını parçalayan vatandaş kameraya yakalandı 15:26 Oto tamircisinden Alişan ve ailesinin ölümden döndüğü kazayla ilgili kafa karıştıran sözler 14:50 Cami tuvaletinde kız çocuğunu taciz eden 65'lik simitçi, "Cezaevinde benimle alay ediyorlar" diyerek tahliyesini istedi 13:37 Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı 12:48 Salgının ciddiye alınmadığı Brezilya'dan ürküten görüntüler: Morglar doldu, cesetler çöp torbalarında 11:16 Şahit olduğu yasak aşk, talihsiz kadının sonu oldu 09:32 Kene vakalarıyla ilgili korkutan uyarı! Ağustosta saldırıya geçecekler 07:48 98 kişinin hayatını kaybettiği Pakistan'daki uçak kazasının nedeni 'koronavirüs' çıktı
Oxford Üniversitesi, ikinci dalga riski bulunan ülkeleri hesapladı
19:05
Göztepe, Galatasray ve Beşiktaş'ın gündemindeki Volkan Babacan'ı istiyor
19:00
Everton, sezon sonu Oumar Niasse ile yollarını ayırma kararı aldı
18:47
Esenyurt'ta selde 1 kişinin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı
18:34
Fenerbahçe'de sakatlanan Tolga Ciğerci, Malatya maçında oynayamayacak
18:15
Yolanthe'den ayrıldıktan sonra acı çektiğini itiraf eden Sneijder kendini suçladı: Her şey benim yüzümden oldu
17:59
Dudak uçuklatan fiyat Bodrum'u karıştırdı! Döneri, pideyi 10 katı fiyatına sattılar
17:59
Erzurum'da valiliğe ait resmi araç ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
17:53
Son Dakika: Anayasa Mahkemesi, YKS'nin iptaline ilişkin başvuruda kararını verdi
17:52
İbrahim Kalın'dan Libya resti: Türkiye'siz bir plan yapılamaz, gereken cevabı alırlar
17:52
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2020 19:19:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ayağı ipe dolaşan kargayı itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]