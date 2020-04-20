Ayağı ipe takılan ebabil kuşunu Can-Kur kurtardı - Son Dakika

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Ayağı ipe takılan ebabil kuşunu Can-Kur kurtardı
6 saat önce
Ayağı ipe takılan ebabil kuşunu Can-Kur kurtardı Adana'da bir apartmanın çatısında ayağı ipe takılan kuşu kurtaran Can-Kur ekiplerini vatandaşlar alkışladı Adana'da 11 katlı apartmanın çatısında ayağı ipe takılan Ebabil kuşu Can-Kur ekiplerince kurtarıldı.
Ayağı ipe takılan ebabil kuşunu Can-Kur kurtardı
Adana'da bir apartmanın çatısında ayağı ipe takılan kuşu kurtaran Can-Kur ekiplerini vatandaşlar alkışladı
ADANA - Adana'da 11 katlı apartmanın çatısında ayağı ipe takılan Ebabil kuşu Can-Kur ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesinde 11 katlı apartmanın çatısından sürekli kuş sesi gelmesi üzerine pencereden çatıya bakan vatandaşlar Ebabil cinsi bir kuşun ayağının ipe takıldığını ve kendisini kurtaramadığını fark etti. Bunun üzerine vatandaşlar Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine Can-Kur ekipleri olay yerine geldi. Apartmanın 11. katına çıkıp bir pencereden ucunda bıçak olan bir sopa uzatan görevli kuşun ayağına takılan ipi kesmeye çalıştı. Bir süre uğraşan Can-Kur görevlisi kuşun ayağına takılan ipi kesmeyi başardı. Özgür kalan kuş uçarak gözden kayboldu. Vatandaşlarda kuşu kurtarıp özgürlüğüne kavuşturan Can-Kur görevlisini alkışladı.
Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 09:37 Kaynak: İHA
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