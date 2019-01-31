Son Dakika Haberleri: Ayağı Kalorifer Borusu ile Duvar Arasında Sıkışan Miniğin İmdadına İtfaiyeci Abileri Yetişti

Ayağı Kalorifer Borusu ile Duvar Arasında Sıkışan Miniğin İmdadına İtfaiyeci Abileri Yetişti

1 saat önce

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde oturdukları evlerinde ayağı kalorifer borusu ile duvar arasında sıkışan miniğin imdadına itfaiyeci abileri yetişti.

Ayağı Kalorifer Borusu ile Duvar Arasında Sıkışan Miniğin İmdadına İtfaiyeci Abileri Yetişti, System.String[]
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde oturdukları evlerinde ayağı kalorifer borusu ile duvar arasında sıkışan miniğin imdadına itfaiyeci abileri yetişti.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Akçaabat Grup ekipleri, ilginç bir kurtarma operasyonuna imza attı. Akçaabat ilçesi Dürbinar Mahallesi'nde bir apartman dairesinde oturan Taşçı ailesinin 5 yaşındaki oğulları Alperen Taşçı bu sabah evde oyun oynarken sol ayağını duvar ile kalorifer borusunun arasına soktu. Ancak paniğe kapılarak ayağını bulunduğu yerden çıkartamayan minik Alperen'in ağlaması üzerine annesi durumdan haberdar olarak İtfaiye ekiplerine haber verdi. Hemen söz konusu adrese giden Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Akçaabat Grup ekipleri minik Alperen'i sakinleştirerek çalışmaya başladı. Minik çocuğa zarar gelmemesi için kafasını battaniye ile örten ekipler, ardından yaptıkları çalışma ile Alperen'in ayağını bulunduğu yerden çıkardı. Ekipler, daha sonra minik Alperen ile şakalaşarak selfi çekimi yaptı. - TRABZON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:45 Kaynak: İHA

İtfaiye, Trabzon, Akçaabat, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Trabzon'da "Bu Nasıl İnsanlık" Dedirten Bir Dram Yaşanıyor Çocukların Uçan Tekmeli ve Yumruklu Kavgası Kamerada!

Göl Kenarında Kendini Asan Vatandaş, Şans Eseri Kurtarıldı Eğlenmek İsteyen 19 Yaşındaki Genç, Traktörün Altında Kalarak Can Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.1.2019 11:50:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ayağı Kalorifer Borusu ile Duvar Arasında Sıkışan Miniğin İmdadına İtfaiyeci Abileri Yetişti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]