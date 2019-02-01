Son Dakika Haberleri: Ayağı Kalorifer Borusu ile Duvar Arasında Sıkışan Miniğin İmdadına İtfaiyeci Ağabeyleri Yetişti

Ayağı Kalorifer Borusu ile Duvar Arasında Sıkışan Miniğin İmdadına İtfaiyeci Ağabeyleri Yetişti

37 dakika önce

Ayağı kalorifer borusu ile duvar arasında sıkışan miniğin imdadına itfaiyeci ağabeyleri yetiştiTRABZON - Trabzon'un Akçaabat ilçesinde oturdukları evlerinde ayağı kalorifer borusu ile duvar arasında sıkışan miniğin imdadına itfaiyeci ağabeyleri yetişti.

Ayağı Kalorifer Borusu ile Duvar Arasında Sıkışan Miniğin İmdadına İtfaiyeci Ağabeyleri Yetişti, System.String[]
Ayağı kalorifer borusu ile duvar arasında sıkışan miniğin imdadına itfaiyeci ağabeyleri yetişti

TRABZON - Trabzon'un Akçaabat ilçesinde oturdukları evlerinde ayağı kalorifer borusu ile duvar arasında sıkışan miniğin imdadına itfaiyeci ağabeyleri yetişti.
Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Akçaabat Grup ekipleri, ilginç bir kurtarma operasyonuna imza attı. Akçaabat ilçesi Dürbinar Mahallesi'nde bir apartman dairesinde oturan Taşçı ailesinin 5 yaşındaki oğulları Alperen Taşçı bu sabah evde oyun oynarken sol ayağını duvar ile kalorifer borusunun arasına soktu. Ancak paniğe kapılarak ayağını bulunduğu yerden çıkartamayan minik Alperen'in ağlaması üzerine annesi durumdan haberdar olarak İtfaiye ekiplerine haber verdi. Hemen söz konusu adrese giden Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Akçaabat Grup ekipleri minik Alperen'i sakinleştirerek çalışmaya başladı. Minik çocuğa zarar gelmemesi için kafasını battaniye ile örten ekipler, ardından yaptıkları çalışma ile Alperen'in ayağını bulunduğu yerden çıkardı. Ekipler, daha sonra minik Alperen ile şakalaşarak selfi çekimi yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 12:46 Kaynak: İHA

İtfaiye, Trabzon, Akçaabat, 3. Sayfa
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