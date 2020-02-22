Ayağı kangren olan Ekin'in tedavisine başlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ayağı kangren olan Ekin'in tedavisine başlandı - Son Dakika

Ayağı kangren olan Ekin'in tedavisine başlandı

6 saat önce

ADANA'da genetik rahatsızlığı nedeniyle bacağında açık yaralar oluşan ve ayağı kangren olan 10 yaşındaki Ekin Kaytan'ın tedavisine başlandı.

Ayağı kangren olan Ekin'in tedavisine başlandı, System.String[]

ADANA'da genetik rahatsızlığı nedeniyle bacağında açık yaralar oluşan ve ayağı kangren olan 10 yaşındaki Ekin Kaytan'ın tedavisine başlandı.

Ceyhan ilçesinde oturan Ekin Kaytan'ın, 1.5 yıl önce bacağında çıkan bir sivilceden dolayı ailesi tarafından götürüldüğü hastanede nadir görülen deri hastalığı 'piyoderma gangrenozum' tanısı konuldu. Bacaklarındaki birçok damarın olmadığı tespit edilen Kaytan'ın kangren dolayısıyla her geçen gün siyahlaşan ayak parmaklarından biri alınıp, diğerlerini kaybetmemesi için hiperbarik oksijen tedavisine başlandı. Tedaviye evinde devam eden Kaytan, bu sürede yürüyemez hale geldi. Kaytan'ın maddi imkansızlıklar nedeniyle tedavi olamadığını ve 1.5 yıldır evden çıkamadığını belirten ailesinin yardım çağrısı üzerine Sağlık Bakanlığı devreye girdi. Evinden alınan Ekin Kaytan, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilerek tedavisine başlandı.Vildan- Sedat Kaytan çifti kızlarının tedavisine başlanması nedeniyle mutlu olduklarını belirtti. Baba Kaytan, "Sosyal medyada bize destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Bakanlık sesimizi duydu. Ekin'in bugün Adana Şehir Hastanesi'nde tedavisi başladı. Allah'ın izniyle iyi olmasını ümit ediyoruz. Herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.


Genetik, Ceyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 06:35 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

10 yaşındaki Ekin, bacağındaki genetik rahatsızlık nedeniyle eve hapsoldu
Abdullah Gül'ün Gezi Parkı'yla ilgili sözlerine AK Parti'den ilk tepki Süleyman Soylu'dan geldi Abdullah Gül, Gezi olayları sözleriyle ilgili kendisine tepki gösteren Bakan Soylu'ya yanıt verdi Son dakika: Van'da İran'dan gelen yüksek ateşli 3 koronavirüs şüphelisi tedavi altına alındı

Son Dakika Haberleri
22:23 Reynmen Youtube'da milyonlarca izlenen Ela şarkısı yüzünden davalık oldu
21:50 Netflix için çekilecek yeni Türk dizisinde Cumhuriyet'in kuruluşu ve Atatürk anlatılacak
21:40 Merhum sanatçı Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur yoğun bakıma alındı
17:41 Murat Boz ve Aslı Enver cephesinde sürpriz gelişme!
17:41 Yeşim Salkım'dan tartışma yaratacak sözler: Kendilerini şarkıcı sanıyorlar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2020 00:56:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ayağı kangren olan Ekin'in tedavisine başlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]