Ayağı kangren olan güvercini kurtardılar - Son Dakika

Ayağı kangren olan güvercini kurtardılar

İki hayvansever Ayağına dolanan ip nedeniyle pençesinin 2 tırnağı kangren olarak kopan güvercini kurtarmanın mutluluğunu yaşadılar

KAYSERİ - Kayseri'de iki hayvansever, ayağına ip dolanan güvercini yem atarak yakaladı. Ayağına dolanan ip nedeniyle pençesinin iki tırnağı kangren olarak kopan güvercini veteriner hekimin yardımı ile kurtarmanın mutluluğunu yaşayan hayvanseverler, güvercini yeniden doğaya bıraktı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Örnekevler Mahallesi'nde kuzu almaya giden Ahmet Ayata, veterinere geldiğinde kapının önünde bir güvercinin ayağında ip olduğunu fark etti. Güvercini yakalayarak ayağındaki ipten kurtarmak isteyen Ahmet Ayata ve arkadaşı kapının önüne yem attı. Uzun uğraşlar sonrasında güvercini yakalamayı başaran Ahmet Ayata, "İp ayağına oturmuş ve güvercinin ayağı kangren olmuş. İp iyice oturmuş ayağına" diyerek gördükleri manzara karşısında şok oldu.

Veteriner Hekim Ali Çolak'ın operasyonu ile yabani güvercinin ayağındaki ipin çıkarılması sırasında Ahmet Ayata, "Güvercinin ayağına dolanan ip, kangren omasına neden olmuş. Pençesindeki iki parmağını kaybetmiş. Eğer müdahale edilmeseydi diğer parmakları da kangren olup kopabilirdi" diye konuştu.

Yapılan operasyon sonrasında ip çıkarılırken, tedavi edilen güvercin, "Şimdi mutlu bir uçuş seyredeceğiz" denilerek doğaya bırakıldı. Ahmet Ayata ve arkadaşı kurtarılan güvercinin uçuş anını mutlulukla kayda alındı.