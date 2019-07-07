Son Dakika Haberleri: Ayağı kapana sıkışan köpeğin imdadına itfaiye yetişti
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Ayağı kapana sıkışan köpeğin imdadına itfaiye yetişti

1 saat önce

Mardin'in Midyat ilçesinde arka ayakları kapana sıkışan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Ayağı kapana sıkışan köpeğin imdadına itfaiye yetişti, System.String[]
Mardin'in Midyat ilçesinde arka ayakları kapana sıkışan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Midyat ilçesi Budaklı Mahallesi mevkiinde bir köpeğin arka sol ayağının kapana kapıldığı ihbarını alan Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Midyat İtfaiye Grup Amirliği personeli olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri bölgeye geldiklerinde bir köpeğin arka ayağının kapana sıkıştığını gördü. Hayvanın sabitlenmesinin ardından ekipler, köpeğin sıkışan ayağını kapandan çıkarmayı başardı. Kapandan çıkarılan hayvanın sahibine teslim edildiği ve durumunun iyi olduğu öğrenildi. - MARDİN
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 10:44 Kaynak: İHA
İtfaiye, Midyat, Mardin, 3. Sayfa
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