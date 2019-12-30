Ayağı kayan kadını kamyon altında kalmaktan son anda kurtardı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ayağı kayan kadını kamyon altında kalmaktan son anda kurtardı - Son Dakika

Ayağı kayan kadını kamyon altında kalmaktan son anda kurtardı

6 saat önce

Rusya'da bir kişi, yolun karşısına geçerken kayıp düşen bir kadını, buzlanma nedeniyle duramayan bir kamyonun altında kalmaktan saniyelerle kurtardı.

Ayağı kayan kadını kamyon altında kalmaktan son anda kurtardı, System.String[]

Rusya'da bir kişi, yolun karşısına geçerken kayıp düşen bir kadını, buzlanma nedeniyle duramayan bir kamyonun altında kalmaktan saniyelerle kurtardı. O anlar kameralara yansıdı.

Olay, ülkenin Primorski bölgesindeki Vladivostok şehrinde meydana geldi. Trafikteki bir aracın kamerasına yansıyan görüntüde, yolun karşısına geçen bir kadının buzlanmış yolda kayarak düştüğü görülüyor. Kadının düştüğünü ve buzlanma nedeniyle duramayan bir kamyonun ona doğru ilerlediğini fark eden bir erkek ise kadını yolun kenarına çekip kurtarıyor.

Görüntü Dökümü

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-Kadının buzlanmış yolda karşıya geçerken kayıp düşmesi

-Kadına doğru buzlanmış yolda duramayan ve kadına doğru gelen kamyon

-Kadının düştüğünü ve kamyonu fark eden bir adamın, kadını yol kenarına çekip kurtarması


Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 03:09 Kaynak: DHA
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