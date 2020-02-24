Ayağı kırık acile sığınan kediye hasta çalışanları sahip çıktı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ayağı kırık acile sığınan kediye hasta çalışanları sahip çıktı - Son Dakika

Ayağı kırık acile sığınan kediye hasta çalışanları sahip çıktı

6 saat önce

Çorum'da ayağı kırık halde acile sığınan kediye hastane çalışanları sahip çıktı.

Ayağı kırık acile sığınan kediye hasta çalışanları sahip çıktı, System.String[]

Çorum'da ayağı kırık halde acile sığınan kediye hastane çalışanları sahip çıktı.


Edinilen bilgilere göre, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hostes olarak görev yapan Mesut Karabacak, acil servisin önünden ayrılmayan bir kedi gördü. Kedinin yanına giden Karabacak, minik hayvanın ayağının aksadığını ve yürüyemediğini gördü. Bunun üzerine kediyi bir kutuya koyan Karabacak, alçı odasına götürdü. Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede ayağında kırık tespit edilen kediyi sağlık çalışanları tedavi etti. Önce kedinin karnını doyuran hastane çalışanları daha sonra ayağını alçıya alarak tedavisini tamamladı.


Kediyi kapının önünde bulduğunu dile getiren Karabacak, "Kedi topallıyordu. Daha sonra içeri aldım. Islanmıştı, kuruttuk. Karnını doyurduktan sonra sağlıkçı arkadaşlarımız ayağını alçıya aldı. Kedimiz şu anda gayet mutlu" dedi. - ÇORUM

Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 09:50 Kaynak: İHA
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