Son Dakika Haberleri: Ayağı kırık atla hurda toplayan kişiye vatandaş tepkisi
Son Dakika Güncel Ayağı kırık atla hurda toplayan kişiye vatandaş tepkisi

Ayağı kırık atla hurda toplayan kişiye vatandaş tepkisi

29 dakika önce

Haber-Kamera: Ozan Ural-Ertan KILIÇ / İstanbul DHAKüçükçekmece'de ayağı kırık atla hurda toplayan kişiye vatandaşlardan tepki geldi.

Ayağı kırık atla hurda toplayan kişiye vatandaş tepkisi, System.String[]

Haber-Kamera: Ozan Ural-Ertan KILIÇ/ İstanbul DHA

Küçükçekmece'de ayağı kırık atla hurda toplayan kişiye vatandaşlardan tepki geldi. Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde, defalarca uyarılmasına rağmen sakat atla hurda toplamaya devam ettiği anlaşıldı. Görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı.

Sosyal medyada tepki çeken görüntülerin Halkalı'da çekildiği ortaya çıktı. Ayağı kırık olduğu görülen atla hurda toplayan kişiye vatandaşlar büyük tepki gösterdi. Görüntüleri çeken vatandaş, defalarca uyarılmasına rağmen sakat atın çalıştırılmaya devam ettiğini anlatılıyor. Görüntüler, sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, herkesin tepkisini çekti.

Görüntü dökümü:

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-Vatandaş tarafından cep telefonu ile çekilen görüntüler

-Ayağı sakat olduğu anlaşılan atın görüntüsü

-Görüntüleri çeken vatandaşın defalarca uyardığını söylemesi

-Genel ve detay görüntüler


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 03:25 Kaynak: DHA
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