Ayağı kırık çocuğu sınav salonuna polisler kucaklayarak götürdü - Son Dakika

Ayağı kırık çocuğu sınav salonuna polisler kucaklayarak götürdü

Veliler, örnek davranışlarından ötürü polisleri alkışlayarak teşekkür etti

ADANA - Adana'da ayağı kırık olarak bursluluk sınavına girmek için gelen bir çocuğu polisler kucaklayarak sınava gireceği dersliğe kadar götürdü. Sınavdan çıkan çocuğu yine aynı şekilde polisler indirip ailesine teslim etti.

12 yaşında ki Emre Çavuşoğlu, geçen hafta paten kayarken ayağını kırdı. Küçük çocuk, bugün bursluluk sınavına girmek için babası Mehmet Çavuşoğlu ile birlikte Adana'nın Seyhan İlçesi'ne bağlı İsmet İnönü İlköğretim Okulu'na geldi. Veliler okul bahçesine alınmadığı için ayağı kırık küçük çocuk, kapıdaki görevlilere ve polislere yardım almadan yürüyemeyeceğini anlattı. Bunun üzerine polis memurları Okan Arıkan ve Arzu Doğru Manap ise küçük çocuğu kucaklayarak sınava gireceği sınıfa kadar götürdü. Sınav bittikten sonrada yine polis memurları Emre Çavuşoğlu'nu sınıfından indirip okul bahçesinin dışında bekleyen velisine teslim etti.

Bu sırada dışarıdaki veliler polisleri örnek davranışlarından ötürü alkışlayarak teşekkür etti.

Gazetecilere konuşan Emre Çavuşoğlu, "Polislere çok teşekkür ediyorum. Ayağımı geçen hafta kırmıştım. Beni onlar sınav salonuna kadar taşıdı" diye konuştu.

Baba Mehmet Çavuşoğlu da polislere teşekkür ederek, "Türk polisi her zaman yardım ve şefkatlidir. Bugün de bunu bir kere daha gösterdi" ifadelerini kullandı.