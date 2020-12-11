Ayağı kırık halde bulunan sokak kedisi, 'Pamuk' tedavi edildi - Son Dakika

Ayağı kırık halde bulunan sokak kedisi, 'Pamuk' tedavi edildi

11.12.2020 08:30
Ayağı kırık halde bulunan sokak kedisi, 'Pamuk' tedavi edildi, System.String[]

OSMANİYE'de, sokak hayvanlarını besleyen üniversite öğrencisi Saniye Aksoy, ayağı kırık halde bulduğu sokak kedisini, tedavi ettirdi.

OSMANİYE'de, sokak hayvanlarını besleyen üniversite öğrencisi Saniye Aksoy, ayağı kırık halde bulduğu sokak kedisini, tedavi ettirdi. Aksoy, 'Pamuk' ismini verdiği kedinin, bir an önce iyileşip eski sağlığına kavuşmasını ümitle beklediğini söyledi.

Kedileri çok sevdiğini belirten Muğla Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü birinci sınıf öğrencisi Saniye Aksoy, "Sokakta besleme yaptığım ve adını 'Pamuk' koyduğum kedimiz besleme yaparken bana topallayarak geldi. Zaten yerde yatıyordu ve bana gelmeye çalıştı ama yapamadı, yürüyemiyordu, kurbağa gibiydi. Ayağının kırık olduğu belliydi. Akşam saati olduğu için açık veteriner kliniği arayışı içine girim. Bir tane açık klinik buldum ama röntgen çekilmedi. Ağrı kesici yaptırarak çıktım. İnternetten yaptığım araştırmalara göre kırık tedavisi için çok fazla bir miktar çıkacaktı. Daha sonra Hayvan Hakları Federasyonu'nun (HAYTAP) şehrimizde sokak hayvanlarının tedavilerinde yardımcı olduğunu öğrendim. HAYTAP'la iletişime geçtim ve ücretsiz bir şekilde Pamuk başarılı bir operasyon geçirdi. HAYTAP'a bu hizmetinden dolayı teşekkür ederim. İnşallah kedimiz sağlığına bir an önce kavuşur" dedi.

Kedinin ayağının bir trafik kazası sonrasında kırılmış olabileceğini düşündüklerini aktaran HAYTAP Osmaniye İl Temsilcisi Veteriner Hekim Ali Laçinbala, şunları söyledi:

"Çekmiş olduğumuz röntgen filminde sağ femur kemiğinde bir kırık tespit ettik. İntramedüller pin tekniği ile kemik uçlarını karşılıklı sabitledik. 45 dakika süren operasyonumuzda deri bütünlüğünü 10 dikişle sağladık. Antibiyotik ve vitamin tedavisine başladık. İnşallah kısa sürede iyileşerek yeni adımlar atmasını umut ediyoruz."


Ayağı kırık halde bulunan sokak kedisi, 'Pamuk' tedavi edildi
Ayağı kırık halde bulunan sokak kedisi, 'Pamuk' tedavi edildi
Ayağı kırık halde bulunan sokak kedisi, 'Pamuk' tedavi edildi
Ayağı kırık halde bulunan sokak kedisi, 'Pamuk' tedavi edildi
Ayağı kırık halde bulunan sokak kedisi, 'Pamuk' tedavi edildi
Ayağı kırık halde bulunan sokak kedisi, 'Pamuk' tedavi edildi

Hayvan Hakları Federasyonu, Muğla Üniversitesi, Veteriner, Osmaniye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ayağı kırık halde bulunan sokak kedisi, 'Pamuk' tedavi edildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Sadakat kartlarında biriken puanlar için son tarih 31 Aralık ABD Gıda ve İlaç Dairesi, Pfizer - BioNTech koronavirüs aşısının kullanımını onayladı Bakan Koca, günler sonra güzel haber verdi: 4 ilde vaka sayısı düşmeye başladı Yaşar Alptekin'den bomba itiraf: Boşanmak için eşimi aldattım Alman Bakan, Canan Karatay'ın "Karbonatlı suyla gargara yapmak virüsten koruyor" önerisine destek verdi 'Benim Adım Melek' dizisinin başrolü Nehir Erdoğan'ın sevgilisini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor Hakan Altun ve Gonca Vuslateri çiftinden aşk pozu geldi! Paylaşıma beğeni yağdı Paylaşımına takipçisinden 'meme' yorumu gelince Esra Dermancıoğlu açtı ağzını yumdu gözünü
Yunanistan'ın talepleri kabul görmedi! AB Liderler Zirvesi'nden Türkiye'ye yaptırım kararı çıkmadı Yunanistan'ın talepleri kabul görmedi! AB Liderler Zirvesi'nden Türkiye'ye yaptırım kararı çıkmadı         
08:12
Kapadokya'ya giden Ebru Şallı ve Uğur Akkuş, at üzerinde dudak dudağa poz verdi Kapadokya'ya giden Ebru Şallı ve Uğur Akkuş, at üzerinde dudak dudağa poz verdi         
08:03
Soğukta titreyen gasp mağdurunun sözleri yürekleri sızlattı: 50 lira kazanmazsam babam dövüyor Soğukta titreyen gasp mağdurunun sözleri yürekleri sızlattı: 50 lira kazanmazsam babam dövüyor         
00:42
Antalya, Hatay ve Samsun'da vaka artışı neden durdurulamıyor? Uzman isimler tek tek anlattı Antalya, Hatay ve Samsun'da vaka artışı neden durdurulamıyor? Uzman isimler tek tek anlattı         
00:02
Bülent Arınç'tan istifa sonrası ilk paylaşım! Reform vurgusu yaptı Bülent Arınç'tan istifa sonrası ilk paylaşım! Reform vurgusu yaptı         
23:17
Çukur dizisinde Kulkan Erdenet'i canlandıracak isim fragmanda görüldü Çukur dizisinde Kulkan Erdenet'i canlandıracak isim fragmanda görüldü         
22:28
Böyle gol görülmedi! İranlı futbolcu, taç atışından topu ağlara gönderdi Böyle gol görülmedi! İranlı futbolcu, taç atışından topu ağlara gönderdi         
21:42
İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada İbo Show'a konuk oluyor İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada İbo Show'a konuk oluyor         
20:24
Erdoğan, Dağlık Karabağ'ı devlet olarak tanımak isteyen Fransa'ya tepki gösterdi! Aliyev kendini gülmekten alamadı Erdoğan, Dağlık Karabağ'ı devlet olarak tanımak isteyen Fransa'ya tepki gösterdi! Aliyev kendini gülmekten alamadı         
17:16
Ukrayna'da 16 yaşındaki genç kız, 68 yaşındaki Türk iş insanını öldürüp parçaladı Ukrayna'da 16 yaşındaki genç kız, 68 yaşındaki Türk iş insanını öldürüp parçaladı         
17:14
Soğukkanlılıkla silahlarını çekip birbirlerine ateş ettiler: 2 ölü, 2 yaralı Soğukkanlılıkla silahlarını çekip birbirlerine ateş ettiler: 2 ölü, 2 yaralı         
14:53
4 ay sonra göreve dönen Muhittin Böcek'in ilk hamlesi CHP'yi karıştırdı 4 ay sonra göreve dönen Muhittin Böcek'in ilk hamlesi CHP'yi karıştırdı         
14:28
Yakın arkadaşının ölümüyle yıkılan Acun Ilıcalı'dan duygusal paylaşım Yakın arkadaşının ölümüyle yıkılan Acun Ilıcalı'dan duygusal paylaşım         
14:16
Alman basını yazdı: Volkswagen Transporterları Kocaeli'de üretecek Alman basını yazdı: Volkswagen Transporterları Kocaeli'de üretecek         
13:30
Alman ve Yunan vekillerden Merkel'e Türkiye çağrısı: Denizaltı satışını derhal askıya alın Alman ve Yunan vekillerden Merkel'e Türkiye çağrısı: Denizaltı satışını derhal askıya alın         
13:30
Acun'un meşhur ettiği isimlerden Bahar Candan, göğsünün göründüğü videoyu paylaştı Acun'un meşhur ettiği isimlerden Bahar Candan, göğsünün göründüğü videoyu paylaştı         
11:45
Yeniden çekilmeye başlanan Sihirli Annem setinden ilk fotoğraflar geldi Yeniden çekilmeye başlanan Sihirli Annem setinden ilk fotoğraflar geldi         
11:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2020 08:40:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ayağı kırık halde bulunan sokak kedisi, 'Pamuk' tedavi edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei