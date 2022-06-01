AYAĞI KIRIK YAVRU KAYA KARTALINI 'HAYAT TAMİRCİSİ' TEDAVİ EDECEK - Son Dakika
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AYAĞI KIRIK YAVRU KAYA KARTALINI 'HAYAT TAMİRCİSİ' TEDAVİ EDECEK

01.06.2022 13:14

MARDİN'in Derik ilçesinde, yol kenarında bulunan ayağı kırık yavru kaya kartalı, 'hayat tamircisi' olarak bilinen Hasan Kızıl'a teslim edildi.

MARDİN'in Derik ilçesinde, yol kenarında bulunan ayağı kırık yavru kaya kartalı, 'hayat tamircisi' olarak bilinen Hasan Kızıl'a teslim edildi. Yavru kaya kartalı, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

Derik'e bağlı Tepebağ Mahallesi'ndeki bahçesine giden Hattap Deniz (48), yol kenarında hareketsiz yavru kaya kartalını gördü. Deniz, yavru kartalı alıp, ilçedeki veterinere götürdü. Yapılan kontrolünde yavru kartalın, ayaklarından birinde kırık olduğu tespit edildi. Tedavi ve verilen ilaçların ardından Deniz, yavru kartalı Derik'te yaşayan ve 'hayat tamircisi' olarak tanınan Hasan Kızıl'a teslim etti.

Hattap Deniz, yavru kartalı etle beslediklerini belirterek, "Sağ olsun kasap arkadaşlar kartal yavrusu aç kalmasın, diye bize et verdiler. Hayvan sevgisinin herkeste olması lazım. İnşallah düzelir ve tekrar doğaya salınır" dedi.

Yavru kaya kartalının yaklaşık 1 aylık olduğunu söyleyen Hasan Kızıl da "Daha bebek, tüyleri duruyor, iki ayağında problem gözüküyor, gerekli bütün müdahalesi yapılacak. Müdahaleden sonra tekrar doğaya salınımı yapılması lazım. Yavruyu evcilleştirmemek lazım çünkü bizim doğada buna ihtiyacımız var. Umarım iyileşir, toparlar. Gaga yapısına bakarsak erkek gözüküyor. kanadında da bir problem var mı; röntgen çekerek bakmak lazım. Röntgeni çekilmediği sürece ne olduğunu anlayamazsın" diye konuştu.

AYAĞI KIRIK YAVRU KAYA KARTALINI 'HAYAT TAMİRCİSİ' TEDAVİ EDECEK
AYAĞI KIRIK YAVRU KAYA KARTALINI 'HAYAT TAMİRCİSİ' TEDAVİ EDECEK
AYAĞI KIRIK YAVRU KAYA KARTALINI 'HAYAT TAMİRCİSİ' TEDAVİ EDECEK
AYAĞI KIRIK YAVRU KAYA KARTALINI 'HAYAT TAMİRCİSİ' TEDAVİ EDECEK
AYAĞI KIRIK YAVRU KAYA KARTALINI 'HAYAT TAMİRCİSİ' TEDAVİ EDECEK
AYAĞI KIRIK YAVRU KAYA KARTALINI 'HAYAT TAMİRCİSİ' TEDAVİ EDECEK
AYAĞI KIRIK YAVRU KAYA KARTALINI 'HAYAT TAMİRCİSİ' TEDAVİ EDECEK
AYAĞI KIRIK YAVRU KAYA KARTALINI 'HAYAT TAMİRCİSİ' TEDAVİ EDECEK
AYAĞI KIRIK YAVRU KAYA KARTALINI 'HAYAT TAMİRCİSİ' TEDAVİ EDECEK
AYAĞI KIRIK YAVRU KAYA KARTALINI 'HAYAT TAMİRCİSİ' TEDAVİ EDECEK
AYAĞI KIRIK YAVRU KAYA KARTALINI 'HAYAT TAMİRCİSİ' TEDAVİ EDECEK

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Kaynak: DHA

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