Ayağı kırılan at acılar içinde ölüme terk edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ayağı kırılan at acılar içinde ölüme terk edildi - Son Dakika

Ayağı kırılan at acılar içinde ölüme terk edildi

6 saat önce

Batman'ın Sason ilçesine bağlı Dereiçi köyü kırsalında ayağı kırılan sahipsiz at acılar içinde ölüme terk edildi.

Ayağı kırılan at acılar içinde ölüme terk edildi, System.String[]

Batman'ın Sason ilçesine bağlı Dereiçi köyü kırsalında ayağı kırılan sahipsiz at acılar içinde ölüme terk edildi.


Dereiçi köyü kırsalında hayvanlarını otlatmaya çalışan çobanların fark ettiği yaralı atın ayağının kırıldığı ve kırık bölgesinde kemiklerinin görüldüğü ifade edildi. Kendi imkanları ile ayağı kırılan ata yardım etmeye çalıştıklarını belirten çobanlar, atın büyük acı çektiğini söyledi. Atın bulunduğu yerin kış nedeniyle çok soğuk olduğunu belirten çobanlar, atın ayağı kırıldığı için bir yere gidemediğini ve çevrede buldukları bir çuvalla kırılan ayağı kısmen sarmaya çalıştıklarını ifade ederek, yardım edilmezse atın telef olacağını söyledi. - BATMAN

Dereiçi, Batman, Sason, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 12:15 Kaynak: İHA
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