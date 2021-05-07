Ayağı kırılan atı elleriyle beslediler (2) - Son Dakika

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ardahan merkeze bağlı Sulakyurt köyü sakinleri, ayağı kırılan at için sosyal medya aracılığıyla yardım talebinde bulundu. Bunun üzerine Bakan Bekir Pakdemirli'nin talimatıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yaralı ata ilk müdahalede bulundu. Atın durumunun iyi olduğu belirlenirken, tedavisinin Kafkas Üniversitesi'nde devam edeceği belirtildi.