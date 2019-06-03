Son Dakika Haberleri: Ayağı kırılan dağcı kurtarıldı
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Ayağı kırılan dağcı kurtarıldı

1 saat önce

Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Demirkazık Dağı'na tırmanış yaparken düşen ve bu sırada ayağı kırılan dağcı, ekipler tarafından kurtarıldı.

Ayağı kırılan dağcı kurtarıldı, System.String[]
Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Demirkazık Dağı'na tırmanış yaparken düşen ve bu sırada ayağı kırılan dağcı, ekipler tarafından kurtarıldı.
Demirkazık Dağı Cinbar Vadisi'nde grupla tırmanış yapan Özer Özmen (36) dengesini kaybederek düştü.
Ayağı kırılan Özmen'in arkadaşları durumu yetkililere bildirdi.
Bölgeye Jandarma Arama Kurtarma, Ulusal Medikal Kurtarma ve AKUT ekipleri sevk edildi.
Yaralı dağcı, sedyeyle bulunduğu bölgeden alınarak Çamardı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 05:12 Kaynak: AA
Niğde, Çamardı, Güncel
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