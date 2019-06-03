Ayağı kırılan dağcı kurtarıldı
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Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Demirkazık Dağına tırmanış yaparken düşme sonucu ayağı kırılan dağcı, ekipler tarafından kurtarıldı.
Niğde
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 06:13 Kaynak: AA
'nin Çamardı
ilçesindeki Demirkazık Dağına tırmanış yaparken düşme sonucu ayağı kırılan dağcı, ekipler tarafından kurtarıldı.
Demirkazık Dağı Cinbar Vadisinde grupla tırmanış yapan Özer Özmen (36), dengesini kaybederek düştü.
Ayağı kırılan Özmen'in arkadaşları durumu yetkililere bildirdi.
Bölgeye Jandarma Arama Kurtarma, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi
ve Akut
ekipleri sevk edildi.
Ayağı kırılan dağcı, sedyeyle kurtarılarak Çamardı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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