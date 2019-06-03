Son Dakika Haberleri: Ayağı kırılan dağcı kurtarıldı
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Ayağı kırılan dağcı kurtarıldı

25 dakika önce

Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Demirkazık Dağına tırmanış yaparken düşme sonucu ayağı kırılan dağcı, ekipler tarafından kurtarıldı.

Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Demirkazık Dağına tırmanış yaparken düşme sonucu ayağı kırılan dağcı, ekipler tarafından kurtarıldı.
Demirkazık Dağı Cinbar Vadisinde grupla tırmanış yapan Özer Özmen (36), dengesini kaybederek düştü.
Ayağı kırılan Özmen'in arkadaşları durumu yetkililere bildirdi.
Bölgeye Jandarma Arama Kurtarma, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi ve Akut ekipleri sevk edildi.
Ayağı kırılan dağcı, sedyeyle kurtarılarak Çamardı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ayağı kırılan dağcı kurtarıldı
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 06:13 Kaynak: AA
Niğde, Çamardı, Güncel
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