Ayağı kırılan futbolcu, sedye olmadığı için kucakta taşındı - Son Dakika
Son Dakika Spor Ayağı kırılan futbolcu, sedye olmadığı için kucakta taşındı - Son Dakika Spor

Ayağı kırılan futbolcu, sedye olmadığı için kucakta taşındı

29 dakika önce

- Ayağı kırılan futbolcu, sedye olmadığı için kucakta taşındı Kayseri Süper Amatör Küme'de oynanan Gençlerbirliği-Talas Anayurtspor maçının 25. dakikasında ikili mücadele sonrasında ayağı kırılan Mustafa Ekinci, sedye olmadığı için oyuncuların kucağında sahayı terk etti.

- Ayağı kırılan futbolcu, sedye olmadığı için kucakta taşındı

KAYSERİ - Kayseri Süper Amatör Küme'de oynanan Gençlerbirliği- Talas Anayurtspor maçının 25. dakikasında ikili mücadele sonrasında ayağı kırılan Mustafa Ekinci, sedye olmadığı için oyuncuların kucağında sahayı terk etti.

Kayseri Süper Amatör Küme'de Erkilet Stadı'nda oynanan Gençlerbirliği - Talas Anayurtspor mücadelesinin 25. dakikasında rakibi ile girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kalan Talas Anayurtspor oyuncusu Mustafa Ekinci'ye ilk müdahaleyi sahada bulunun sağlık memuru yaptı. Ayağının kırıldığı tespit edilen Ekinci, sedye olmadığı için sahayı her iki takımın futbolcularının kucağında terk etti.

Saha kenarına alınan genç oyuncuya burada yeniden müdahale edilerek ambulansa haber verildi. Ambulansın gelmesiyle birlikte Kayseri Şehir Hastenesi'ne kaldırılan Mustafa Ekici'nin kaval kemiğinde kırık olduğu belirlendi.

Ayağı alçıya alınan Ekinci, taburcu edildi.

Ayağı kırılan futbolcu, sedye olmadığı için kucakta taşındı

Kayseri, Ekinci, Talas, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 09:02 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İstanbul'da maç sonunda soyunma odasına girip futbolcuları bıçakladılar
Nijerya'da maçta rakibiyle çarpışan futbolcu sahada hayatını kaybetti Dünyanın en yaşlı oyuncusu Ezzeldin Bahader, ilk maçında gol atarak tarihe geçti Galatasaraylı taraftarlardan Emre Kılınç'a büyük tepki

Son Dakika Haberleri
21:02 Ayağı kırılan futbolcu, sedye olmadığı için kucakta taşındı
20:39 Altay - Hatayspor maçının ardından
20:36 BB Erzurumspor - Fatih Karagümrükspor maçının ardından
20:36 Mesut Bakkal şikeyi itiraf etti: Beşiktaş maçı sonrası Galatasaray'dan 2'şer milyon aldık
20:05 TFF'den kulüplere çağrı: MHK'yi gündeminizden çıkarın

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2020 21:32:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ayağı kırılan futbolcu, sedye olmadığı için kucakta taşındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]