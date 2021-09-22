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Ayağı kırılan gebe ineği kurtarmak için 3 kilometrelik yol açıldı - Son Dakika

Ayağı kırılan gebe ineği kurtarmak için 3 kilometrelik yol açıldı

22.09.2021 11:54
Ayağı kırılan gebe ineği kurtarmak için 3 kilometrelik yol açıldı, System.String[]

Kars'ın Arpaçay ilçesinde yolu olmayan yamaçta ayağı kırılınca mahsur kalan "Alaca" adlı gebe inek, seferber olan ekiplerin 4 günlük yoğun çalışması sonucu iş makinesiyle 3 kilometrelik yol açılarak kurtarıldı.

Kars'ın Arpaçay ilçesinde yolu olmayan yamaçta ayağı kırılınca mahsur kalan "Alaca" adlı gebe inek, seferber olan ekiplerin 4 günlük yoğun çalışması sonucu iş makinesiyle 3 kilometrelik yol açılarak kurtarıldı.

İlçeye bağlı Küçükboğaz köyünde Arif Avcıkaya'ya ait 6,5 aylık gebe ineğin ayağı, 4 gün önce dere kenarındaki yamaçta taşa sıkışarak kırıldı. Yerinden kalkamayan hayvanı gören çoban, durumu köylülere bildirdi.

Avcıkaya ve köylüler yoğun uğraşlarına rağmen yamaçta yol olmaması nedeniyle ineği kurtaramayınca, jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), İl Özel İdaresi ve Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü görevlilerinden yardım istedi.

Bölgeye gelen ekipler "Alaca"yı kurtarmak için bulunduğu alana yol açmaya karar verdi.

İl Özel İdaresi ekipleri, oldukça dik olan yamaçta yol açmak için çalışmalara başladı.

Jandarma ve Alaca'nın sahipleri de hayvanın güneşten etkilenmemesi için bulunduğu alanın üzerini ağaçlara bağladıkları branda ile kapattı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerince serum takılan ineğe, köylüler de saman ve su verdi.

Ekiplerin çalışması sonucu 3 kilometrelik yolun açılmasının ardından yaralı Alaca, sedyeye veteriner kontrolünde alınarak iş makinesi yardımıyla traktöre konuldu.

Alaca, daha sonra tedavisi için Kafkas Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Hayvan Hastanesine götürüldü.

İneğin sahibinin oğlu Yunus Emre Avcıkaya, AA muhabirine, ineğin merada otlarken sürüden ayrıldığını ifade ederek şunları kaydetti:

"Sudan geçtikten sonra ayağını kırdı, 4 gün yamaçta mahsur kaldı. 112 Acil Servisi aradığımızda bizi İl Özel İdaresi ekiplerine yönlendirdiler, daha sonra AFAD, jandarma, Tarım ve Orman Müdürlüğünün tüm ekipleri buraya geldi. Alaca'nın mahsur kaldığı alanda hiç yol yoktu, araç yolunu bırakın hayvan yolu bile yoktu. Buradan hayvanların bile geçmesi imkansızdı ama sağ olsun devletimiz burada yolu açtı, ineğimizi kurtardık."

Jandarma, köylülerle 4 gün nöbet tuttu

İneğin güneşten etkilenmemesi için üzerine çadır yaptıklarını anlatan Avcıkaya, "4 gündür burada yatıp kalkıyoruz. Jandarma ekipleri de gece 12.00'ye kadar bizimle nöbet tuttu." dedi.

Annesi Nigar Avcıkaya ise devletin desteğiyle ineklerine kavuştuğunu dile getirerek, "İneğimiz gebeydi, burada yol yoktu, devletimize bildirdik gelip kurtardılar. Ekipler burada 3-4 gün çalıştı. Devletimiz bize yol açtı, yardım etti. Allah devletimizden razı olsun, çok memnun olduk." diye konuştu.

"Devletimiz her zaman vatandaşın yanında"

Arpaçay İlçe Özel İdaresi Şantiye Şefi Ali Çobanoğlu da ihbar üzerine bölgeye iş makinesi getirdiklerini anlatarak şu ifadeleri kullandı:

"Yol olmayan bir yere yol yaptık, büyük mücadele verdik, en hızlı nasıl ulaşabiliriz dedik ve en büyük makinemizi getirdik. Ekiplerle güzel bir çalışma yaptık, vatandaşımızı da memnun ettik. Allah devletimize zeval vermesin. Devletimiz her zaman vatandaşın yanında, bunu burada da gösterdik."

Ekipte görevli Sezai Yurdalan da ineği kurtardıkları için mutlu olduklarını ifade ederek, "Bir canı kurtarmanın sevincini yaşıyoruz. Tüm ekipler 4 gün yoğun çalışma yaptı, 'imkansız, ulaşılamaz' denilen yere iş makineleriyle ulaşıp ineği kurtardık." şeklinde konuştu.

Ayağı kırılan gebe ineği kurtarmak için 3 kilometrelik yol açıldı
Ayağı kırılan gebe ineği kurtarmak için 3 kilometrelik yol açıldı
Ayağı kırılan gebe ineği kurtarmak için 3 kilometrelik yol açıldı
Ayağı kırılan gebe ineği kurtarmak için 3 kilometrelik yol açıldı
Ayağı kırılan gebe ineği kurtarmak için 3 kilometrelik yol açıldı

Jandarma, Arpaçay, Tarım, Alaca, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ayağı kırılan gebe ineği kurtarmak için 3 kilometrelik yol açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ayağı kırılan gebe ineği kurtarmak için 3 kilometrelik yol açıldı - Son Dakika
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