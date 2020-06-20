Ayağı kırılan genç engel tanımadı, sınava geldi - Son Dakika

Ayağı kırılan genç engel tanımadı, sınava geldi

MARDİN - Mardin'de LGS'ye giren 8'nci sınıf öğrencisi Arda Kasar, engel tanımadı. Ayağının kırık olmasına rağmen sınava giren Arda Kasar örnek davranış sergiledi.

Tüm Türkiye'de liseye geçiş yapmak isteyen öğrenciler bugün LGS'ye girmenin heyecanını yaşadı. Mardin'de ayağı kırık olmasına rağmen engel tanımayan Arda Kasar, ayağının sakat olmasını bahane etmeyip çalıştığı sınava girdi. Özel rapor alarak görevlilere giriş belgesini gösterdiğini belirten Kasar, "Bana sandalye getirdiler, sağ olsunlar, ayağımı uzatarak sınava girdim. Sınav esnasında biraz kaşıntı oldu ama sınavım güzel geçti. Çalışarak her başarıya ulaşabilirsiniz. Ayağımın kırık olması başarıya ulaşmama engel değil" dedi.