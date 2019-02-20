Ayağı Kırılan Genç Evinde Ölü Bulundu
31 dakika önce
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir fabrikada çalışan ve bir süre önce bacağı kırıldığı için izinli olan genç, yalnız yaşadığı evinde ölü olarak bulundu.
Bursa
'nın Orhangazi
ilçesinde bir fabrikada çalışan ve bir süre önce bacağı kırıldığı için izinli olan genç, yalnız yaşadığı evinde ölü olarak bulundu.
Olay Arapzade Mahallesi'nde bir apartman dairesinde meydana geldi. Orhangazi'deki yat fabrikasında çalışan Ahmet Yavuz
(40), bir süre önce ayağına düşen bir parça sebebiyle bacağını kırdı. İşyerinden raporlu olan ve yalnız yaşayan Ahmet Yavuz'un sabah saatlerinde evine giren komşuları, genç adamın hareketsiz yattığını görünce durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Eve gelen 112 ekipleri Ahmet Yavuz'un hayatını kaybettiğini tespit etti. Genç
adamın ölümü yakınlarını yasa boğarken, Yavuz'un cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu
'na kaldırıldı. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 11:10 Kaynak: İHA
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