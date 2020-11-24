Son dakika haberleri: Ayağı kırılan hamile inek dağda mahsur kaldı, köylüler helikopter ile kurtarılmasını istiyor - Son Dakika

Son dakika haberleri: Ayağı kırılan hamile inek dağda mahsur kaldı, köylüler helikopter ile kurtarılmasını istiyor

24.11.2020 22:34

Son dakika gelişmesine göre Ayağı kırılan hamile inek dağda mahsur kaldı, köylüler helikopter ile kurtarılmasını istiyor Ateş yakıp ineğin başında nöbet tutuyorlar Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde besicilik yapan bir kişiye ait inek, otladığı sırada ayağı kırılınca dağda mahsur kaldı.

Ayağı kırılan hamile inek dağda mahsur kaldı, köylüler helikopter ile kurtarılmasını istiyor

Ateş yakıp ineğin başında nöbet tutuyorlar

KIRIKKALE - Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde besicilik yapan bir kişiye ait inek, otladığı sırada ayağı kırılınca dağda mahsur kaldı. Köylüler ise araçların giremediği dağdan ineğin helikopter ile kurtarılmasını istiyor.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde besicilik yapan Dursun Doğan'a ait hamile bir inek, yamaçtan kaymasıyla düşerek ayağını kırdı. İhbar üzerine olay yerine giden Yahşihan Belediyesi itfaiye ve AFAD ekipleri, burada köylülerle birlikte ineği yamaçtan güçlükle düzlüğe çıkarabildi. Daha sonra veteriner tarafından ineğin kırılan ayağı alçıya alındı. Dağ yamacı ile yol arasındaki dereden dolayı hiçbir araç giremeyince ekipler çaresiz kaldı. Mahsur kalan ineğin helikopter ile kurtarılması için yardım çağrısında bulunan köylüler ise ateş yakıp nöbet tutuyor.

"Çaresiz kaldık burada"

İneğin hamile olduğunu ve ayağın kırılmasından dolayı götüremediklerini belirten Dursun Doğan, "Burada bu ineği çoban otlatıyordu. İnek kayınca ayağı kırılmış. Bir de hamile buzalamasına 1.5 ay var. Burada geldiğimde sağ olsun Yahşihan itfaiyesi geldi. Ama şuanda ellerinden bir şey gelmiyor. Bir şey yapamıyoruz. Şuanda mağduruz çıkartamıyoruz ineği buradan. Çaresiz kaldık burada. Veteriner çağırdık sardı ayağını. İnek hamile kesemiyoruz da şuan da kesekte götürelim diyoruz onu da yapamıyoruz. Saat 3'den beri uğraşıyoruz burada. Hiçbir çözüm alamadık. İnek 500-600 kilogram geliyor kaldıramıyoruz. Sağ olsun komşularda geldi. Yapacak bir şey yok" dedi.

"Tek çare bize helikopter gönderilsin"

Helikopter gönderilmesini isteyen İlyas Doğan, "İneğin düştüğü yer ile kepçenin yol yapacağı yer 1 kilometre civarında. İnek derenin dibinde. Bize devletimizin helikopter göndermesini rica ediyoruz. Başkanlarımıza ağabeylerimize sesleniyoruz. Kepçe ile traktörle olacak bir şey değil. Tek çare bize helikopter gönderilsin. Helikoptere bağlayacağız yola indirecek. Kepçe ile yol yapmaya çalışsak 3 gün burada çalışması lazım 3 güne kadar da bu hayvan burada yaşama şansı yok" ifadesini kullandı.

Son dakika haberleri: Ayağı kırılan hamile inek dağda mahsur kaldı, köylüler helikopter ile kurtarılmasını istiyor
Son dakika haberleri: Ayağı kırılan hamile inek dağda mahsur kaldı, köylüler helikopter ile kurtarılmasını istiyor
Son dakika haberleri: Ayağı kırılan hamile inek dağda mahsur kaldı, köylüler helikopter ile kurtarılmasını istiyor
Son dakika haberleri: Ayağı kırılan hamile inek dağda mahsur kaldı, köylüler helikopter ile kurtarılmasını istiyor
Son dakika haberleri: Ayağı kırılan hamile inek dağda mahsur kaldı, köylüler helikopter ile kurtarılmasını istiyor
Son dakika haberleri: Ayağı kırılan hamile inek dağda mahsur kaldı, köylüler helikopter ile kurtarılmasını istiyor
Son dakika haberleri: Ayağı kırılan hamile inek dağda mahsur kaldı, köylüler helikopter ile kurtarılmasını istiyor
Son dakika haberleri: Ayağı kırılan hamile inek dağda mahsur kaldı, köylüler helikopter ile kurtarılmasını istiyor
Son dakika haberleri: Ayağı kırılan hamile inek dağda mahsur kaldı, köylüler helikopter ile kurtarılmasını istiyor
Son dakika haberleri: Ayağı kırılan hamile inek dağda mahsur kaldı, köylüler helikopter ile kurtarılmasını istiyor

Helikopter, Kırıkkale, Yahşihan, İnek, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Ayağı kırılan hamile inek dağda mahsur kaldı, köylüler helikopter ile kurtarılmasını istiyor - Son Dakika


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