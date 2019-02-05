Son Dakika Haberleri: Ayağı Kırılan İşçiyi Arkadaşları Omuzlarında Taşıdı

Ayağı Kırılan İşçiyi Arkadaşları Omuzlarında Taşıdı

12 dakika önce

İSTANBUL - Kağıthane'de bulunan bir şantiyede iş kazası geçirerek ayağını kıran bir işçi, arkadaşlarının omuzlarında ambulansa taşındı.

Ayağı kırılan işçiyi arkadaşları omuzlarında taşıdı
İşçilerin yardımlaşma ruhu kameralara yansıdı

İSTANBUL - Kağıthane'de bulunan bir şantiyede iş kazası geçirerek ayağını kıran bir işçi, arkadaşlarının omuzlarında ambulansa taşındı. İşçilerin göstermiş olduğu yardımlaşma ruhu kameralara yansıdı.
Kağıthane, Merkez Mahallesi'nde bulunan şantiyede saat 13.00 sıralarında meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Şantiyede çalışan bir işçi çalışmalar sırasında yere düşerek ayağını kırdı. Büyük bir acı yaşayan işçi çalışma arkadaşlarından yardım istedi. Bunu gören arkadaşları durumu sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ayağı kırılan işçiye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yapılan müdahalenin ardından yaralı işçi arkadaşlarının omuzlarında ambulansa taşındı.
Arkadaşları tarafından ambulansa taşınan işçi, sağlık ekipleri tarafından çevrede bulunan özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 09:31 Kaynak: İHA

Kağıthane, İşçi, 3. Sayfa, Güncel
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