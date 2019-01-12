Son Dakika Haberleri: Ayağı Kırılan Kadın, 2 Kilometre Sedyede Taşınarak Ambulansa Götürüldü

Ayağı Kırılan Kadın, 2 Kilometre Sedyede Taşınarak Ambulansa Götürüldü

1 saat önce

ADIYAMAN'ın Gerger ilçesinde yaşayan Keziban Mutlu (70) dün gece dengesini kaybederek düşünce ayağını kırdı.

Ayağı Kırılan Kadın, 2 Kilometre Sedyede Taşınarak Ambulansa Götürüldü, System.String[]
ADIYAMAN'ın Gerger ilçesinde yaşayan Keziban Mutlu (70) dün gece dengesini kaybederek düşünce ayağını kırdı. Kar nedeniyle yolları kapalı olan ilçede ambulans hareket edemeyince Mutlu, sağlık görevlileri ve vatandaşlar tarafından 2 kilometre boyunca sedyede taşındı.

Gerger'in Gürgenli köyünde yaşayan ve ayağını kıran Keziban Mutlu'nun yakınları, telefonla durumu sağlık görevlilerine bildirerek yardım istedi. İhbarın ardından yola çıkan sağlık ekibini taşıyan ambulans yoğun kar yağışı nedeniyle ilerleyemeyince, ekipler 2 kilometre mesafede ambulanstan inip yürüyerek köye ulaştı. Burada ilk müdahalesi yapılan ayağı kırık kadın, sedyeye alınıp üzeri battaniye ile örtüldükten sonra sağlık görevlileri ve vatandaşlar tarafından 2 kilometre uzaklıktaki ambulansa taşındı.

Kar nedeniyle hareket edemeyen ambulansın bulunduğu bölgeye getirilen kadın, daha sonra Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavisine başlanılan Mutlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, yakınları fedakarlıklarından dolayı sağlık görevlilerine teşekkür etti. - Gergeradıyaman

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 04:23 Kaynak: DHA

Kar, Gerger, 3. Sayfa
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