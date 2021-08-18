Ayağı kırılan kadın için dağ dere aşıldı - Son Dakika

Ayağı kırılan kadın için dağ dere aşıldı

Yaşlı kadın için herkes seferber oldu

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Besni ilçesinde tarlada düşerek ayağını kıran yaşlı kadın için 112 Sağlık ekipleri başta olmak üzere herkese seferber oldu. Yaşlı kadın için kaygan taşlara basılıp dere yataklarından geçildi.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesine bağlı Oyratlı köyü yakınlarında kendisine ait bahçe sulaması yapan Elif Sönmez isimli yaşlı kadın, burada düşerek ayağını kırdı. Yakınları tarafından fark edilen durum 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yolların bozuk olması ve ambulansın dere yataklarından geçememesinden dolayı yaklaşık 2 kilometrelik bir mesafeyi yürüdü. Yaşlı kadına ulaşan sağlık ekipleri burada yaptıkları ilk müdahalenin ardından taşına bilir sedye üzerine konuldu. Yaşlı kadın sağlık ekipleri ve yakınlarının da yardımıyla taşınmaya başlandı. 2 Kilometrelik bir mesafe taşınan yaşlı kadın için, paçalar katlanarak su dolu dere yataklarından geçildi. Bu anlar yaşlı kadının yakınları tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Dere yataklarında bulunan kaygan taşlara basa basa ilerleyen sağlık ekipleri ambulansa ulaşarak yaşlı kadını Besni ilçe Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Elif Sönmez'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.