Son Dakika Haberleri: Ayağı kırılan kadını 2 kilometre taşıdılar
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Ayağı kırılan kadını 2 kilometre taşıdılar

1 saat önce

Ayağı kırılan kadını 2 kilometre taşıdılarZONGULDAK - Zonguldak'ta Harmankaya Şelalelerine ailesi ile birlikte gezmeye giden Berna Baltacı'nınayağı kırıldı.

Ayağı kırılan kadını 2 kilometre taşıdılar
ZONGULDAK - Zonguldak'ta Harmankaya Şelalelerine ailesi ile birlikte gezmeye giden Berna Baltacı'nınayağı kırıldı. Olay yerine gelen ekipler ayağı kırılan kadını 2 kilometre taşıdı.
Edinilen bilgiye göre Zonguldak merkeze bağlı Elvanpazarcık Beldesi'nde bulunan Harmankaya Şelalelerine ailesi ile birlikte gezmeye giden Berna Baltacı'nınayağı kırıldı. Yaşanan olayın ardından bölgeye giden AFAD ekipleri ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekipleri ayağı kırılan kadına müdahale eden ekipler kırılan ayağı şişme atel ile sabitledi. Kazazedeyi sedyeye alan ekipler yaklaşık 2 kilometre taşıdıktan sonra ambulansa ulaştırdılar. Berna Baltacı, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavisi orada devam etti.
Ayağı kırılan kadını 2 kilometre taşıdılar
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 11:13 Kaynak: İHA
Zonguldak, Harmankaya, Genel
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