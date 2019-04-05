Son Dakika Haberleri: Ayağı Kırılan Köpek Tedavi İçin Özel Nakil Aracıyla İstanbul'a Götürüldü

Ayağı Kırılan Köpek Tedavi İçin Özel Nakil Aracıyla İstanbul'a Götürüldü

1 saat önce

Ayağı kırılan köpek tedavi için özel nakil aracıyla İstanbul'a götürüldüKÜTAHYA - Kütahya'nın Emet ilçesinde geçirdiği trafik kazsında ayağı kırılan köpek, tedavi için Sokak Hayvanlarını Koruma Yaşatma Rehabilitasyon ve Eğitim Derneği görevlisi tarafından ameliyat olması için İstanbul'a götürüldü.

Ayağı kırılan köpek tedavi için özel nakil aracıyla İstanbul'a götürüldü

KÜTAHYA - Kütahya'nın Emet ilçesinde geçirdiği trafik kazsında ayağı kırılan köpek, tedavi için Sokak Hayvanlarını Koruma Yaşatma Rehabilitasyon ve Eğitim Derneği görevlisi tarafından ameliyat olması için İstanbul'a götürüldü.
Kırık ayağından dolayı oldukça acı çeken köpeğin imdadına Emet'li hayvansever Elif Yıldız Nasuhoğlu yetişti. Köpeğin kendisine getirildiği andan itibaren acil olarak Sokak Hayvanlarını Koruma Yaşatma Rehabilitasyon ve Eğitim Derneği derneği ile irtibata geçti.
Yapılan ilk muayenede köpeğin ayağının kırık olduğunu belirten derneği grevlisi, köpeğin tedavi için İstanbula gitmesi gerektiğini ve ayağının eklem yerinden kırık olduğunu söyledi.
Hayvansever Nasuhoğlu, yaptığı açıklamada, "Bu köpeğimiz trafik kasası dolayısıyla bize geldi. Araba çarpmış kendisine. Buradaki veteriner hekimimiz ilk müdahaleyi yaptı fakat kırık eklem yerinden olduğu için pim takılması gerekiyormuş. Bu ameliyatın burada yapılma imkanı olmadığı için, Sokak Hayvanlarını Koruma Yaşatma Rehabilitasyon ve Eğitim Derneği Başkanı Yasin Yılmaz ekibini gönderdi. İstanbul'a tedavi için gidiyor,Yasin Yılmaz'a çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 12:49 Kaynak: İHA

İstanbul, Yerel
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