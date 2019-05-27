Son Dakika Haberleri: Ayağı kırılan yavru kediye şefkat eli

Ayağı kırılan yavru kediye şefkat eli

5 saat önce

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde aracın çarpmasıyla ayağı kırılan yavru kedi, elektrik bakım ekiplerince tedavi ettirildi.

Ayağı kırılan yavru kediye şefkat eli, System.String[]
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde aracın çarpmasıyla ayağı kırılan yavru kedi, elektrik bakım ekiplerince tedavi ettirildi.
Arıza ihbarından dönen SEDAŞ görevlileri Halim Okan Bulut ve Yahya Ünal, yolda sürünen bir yavru kedi buldu.
Yaptıkları kontrolde kedinin bir ayağının araç çarpmasıyla kırıldığını fark eden Bulut ve Ünal, ardından yaralı kediyi veterinere götürdü.
SEDAŞ çalışanları, veteriner tarafından gerekli müdahale yapılan yavru kediyi daha sonra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim etti.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 03:43 Kaynak: AA
Yahya Ünal, Gebze, Kocaeli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



17 Bin Ağaç Kesilecek! Ballıkayalar Milli Parkı'ndan Otoyol Geçirilmesine Onay Verildi MHP, Saldırıya Uğrayan Gazeteci Önkibar Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu Son Dakika! Müge Anlı'nın Programında Aranan Minik Ecrin'in Cansız Bedenine Ulaşıldı! Esad Rejimi, Terör Örgütü YPG/PKK ile Yeni Petrol Anlaşması Yaptı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.5.2019 21:35:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ayağı kırılan yavru kediye şefkat eli
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]