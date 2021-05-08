Ayağı kırıldığı için çayırda mahsur kalan at, Belediye ve Doğa koruma ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika

Ardahan'da ayağının kırılması sebebiyle yürüyemez halde ölümle baş başa kalan at, Ardahan Belediyesi ve Ardahan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla kurtarıldı.

Ardahan merkez Sulakyurt köyü çayırlık alanında bir atın ayağının kırılması sonucu yürüyemez halde mahsur kaldığı ve ölmek üzere olduğu yönünde hem sosyal medya üzerinden hem de vatandaşlardan gelen ihbar üzerine Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'in talimatıyla Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, Valilik Doğa Koruma ekipleriyle birlikte ortak çalışma yaparak atın bulunduğu bölgeye ulaştı.

Veteriner kontrolünde ön ayağının kırıldığı belirlenen at, vinç yardımıyla kurtarılarak ekiplerce tedavisi yapılmaya başlandı.

(Olgun Yıldız/ İHA)