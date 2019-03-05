Son Dakika Haberleri: Ayağı Kırılıp Çatıya Sıkışan Güvercini İtfaiye Kurtardı

Ayağı Kırılıp Çatıya Sıkışan Güvercini İtfaiye Kurtardı

1 saat önce

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde ayağı kırılıp bir iş hanının çatısında sıkışan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı.

Ayağı Kırılıp Çatıya Sıkışan Güvercini İtfaiye Kurtardı, System.String[]
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde ayağı kırılıp bir iş hanının çatısında sıkışan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı. Ekipler ayağı kırılan güvercinin ayağını sarıp tedavi etti.

Aşağı Mahallesi İnönü Bulvarında cadde üzerindeki bir iş merkezinin çatısında bir güvercinin sıkıştığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, sıkışan güvercini kurtarma çalışması başlattı. Merdiven yardımıyla çatıya çıkan bir itfaiye eri, güvercini sıkıştığı yerden kurtardı. Ekipler, güvercinin kırık ayağına müdahale edip sardı. Yaralı güvercin tedavi edilmek üzere veteriner hekimlere teslim edildi. - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 05:31 Kaynak: İHA

Acıpayam, Denizli, İtfaiye, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sosyal Medyadan Not Bırakan Eski Uzman Çavuş, Av Tüfeğiyle Kendini Vurdu Yeni İş Kuran Gençlere Vergi İstisnası ve Prim Desteği

Taylandlı İş Adamı, Kızıyla Evlenen Damada 1.7 Milyon TL Ödül Vereceğini Açıkladı Kocaeli Çaldıkları İş Makinesini İnternette Satışa Çıkarınca Yakalandılar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.3.2019 19:08:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ayağı Kırılıp Çatıya Sıkışan Güvercini İtfaiye Kurtardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]