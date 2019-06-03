Ayağı kırılıp, mahsur kalan dağcı kurtarıldı
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Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Demirkazık Dağı'na tırmanış yaparken düşme sonucu ayağı kırılan dağcı mahsur kaldığı bölgeden arama kurtarma ekiplerince kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 04:10 Kaynak: DHA
Dağcı Özer Özmen, Demirkazık Dağı'na tırmanış yaptığı sırada düştü. Ayağının kırılması nedeniyle düştüğü yerde mahsur kalan dağcı, jandarmadan yardım istedi. Dağcının bulunduğu Cinbar Vadisi'ne hareket eden Jandarma Arama Kurtarma ve Ulusal Medikal Kurtarma ekipleri ile AKUT, kısa süre içinde Özmen'e ulaştı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Ayağında kırık olduğu belirlenen Özer Özmen, bulunduğu yerden sedye ile indirilerek, ambulansla Çamardı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Özmen'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
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