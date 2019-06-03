Son Dakika Haberleri: Ayağı kırılıp, mahsur kalan dağcı kurtarıldı
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Ayağı kırılıp, mahsur kalan dağcı kurtarıldı

1 saat önce

NİĞDE'nin Çamardı ilçesindeki Demirkazık Dağı'na tırmanış yaparken düşme sonucu ayağı kırılan dağcı Özer Özmen (36), mahsur kaldığı bölgeden arama kurtarma ekiplerince kurtarıldı.

Ayağı kırılıp, mahsur kalan dağcı kurtarıldı, System.String[]
NİĞDE'nin Çamardı ilçesindeki Demirkazık Dağı'na tırmanış yaparken düşme sonucu ayağı kırılan dağcı Özer Özmen (36), mahsur kaldığı bölgeden arama kurtarma ekiplerince kurtarıldı. 
Dağcı Özer Özmen, Demirkazık Dağı'na tırmanış yaptığı sırada düştü. Ayağının kırılması nedeniyle düştüğü yerde mahsur kalan dağcı, jandarmadan yardım istedi. Dağcının bulunduğu Cinbar Vadisi'ne hareket eden Jandarma Arama Kurtarma ve Ulusal Medikal Kurtarma ekipleri ile AKUT, kısa süre içinde Özmen'e ulaştı. Ayağında kırık olduğu belirlenen Özer Özmen, bulunduğu yerden sedye ile indirilerek, ambulansla Çamardı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Özmen'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.


Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 09:40 Kaynak: DHA
Çamardı, Güncel
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