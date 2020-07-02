Ayağı kopan leylek yavrusu tedavi altına alındı - Son Dakika

Ayağı kopan leylek yavrusu tedavi altına alındı

Aydın'ın Söke ilçesinde ayağı kopan leylek yavrusu tedavi altına alındı.

Aydın'ın Söke ilçesinde ayağı kopan leylek yavrusu tedavi altına alındı.

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Yeşilköy Mahallesinde elektrik direği üzerindeki yuvada bir leyleğin hareket edemediğini fark eden vatandaşlar, durumu Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneğine (EKODOSD) bildirdi.

Bölgeye giden dernek başkanı Bahattin Sürücü, elektrik dağıtım firması ekiplerinin yardımıyla direğin üzerindeki yaralı leyleği aşağı indirdi.

Yavru leyleğin bir ayağının koptuğunu gören Sürücü, dernek binasına götürdüğü leyleği besledi.

AA muhabirine açıklama yapan Sürücü, yuvada 4 leylek yavrusu olduğunu gördüklerini belirterek, "Leylek yavrusunun kardeşleriyle birlikte göç etmesi çok zor. Biz bu leyleğin durumunu Doğa Koruma Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğüne bildirdik. Protokol kapsamında Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesine götürülecek. Orada yapılabilirse bir protez ayak yapılacak. Belki o zaman bir uçma şansı olacak. Olmazsa sürekli olarak rehabilitasyon merkezinde kalacak." dedi.

Leyleğin bacağının bölgede saman balyalarını bağlamak için kullanılan plastik iplere takılması sonucu kopmuş olabileceğini vurgulayan Sürücü, "Ne yazık ki kırsal bölgelerde saman balyaları açıldıktan sonra bu ipler çevreye atılıyor. Leylekler de yuva yaparken daha yumuşak olsun diye bu ve benzeri maddeleri yuvaya getirip seriyor." diye konuştu.

Bahattin Sürücü, Yeşilköy, Aydın, Söke, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 14:53 Kaynak: AA

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