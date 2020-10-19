Son dakika haberleri... Ayağı mazgala sıkıştı, yardımına itfaiye yetişti - Son Dakika

Son dakika haberleri... Ayağı mazgala sıkıştı, yardımına itfaiye yetişti
19.10.2020 16:04
Son dakika 3. sayfa haberi... Ayağı mazgala sıkıştı, yardımına itfaiye yetişti Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde ayağı mazgala sıkışan vatandaşın imdadına itfaiye ekipleri yetişti.
Ayağı mazgala sıkıştı, yardımına itfaiye yetişti
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde ayağı mazgala sıkışan vatandaşın imdadına itfaiye ekipleri yetişti.
Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Bamyasuyu Mahallesinde yaşandı. Mahalledeki Cevheri Parkı'nda yürüyen Mehmet Doğan, mazgalın üzerine bastığı sırada ayağını sıkıştırdı. Kendi imkanı ile ayağını sıkıştığı bölgeden çıkaramayan vatandaşın imdadına ihbar üzerine itfaiye ekipleri yetişti. Ekipler, mazgal demirlerini makine yardımı ile genişleterek gencin ayağını sıkıştığı yerden çıkardı. Doğan, ekiplere teşekkür etti.
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