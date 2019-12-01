Son Dakika Haberleri: Ayağı otomobil ile motosiklet arasına sıkışan kadının acı dolu anları
Son Dakika 3. Sayfa Ayağı otomobil ile motosiklet arasına sıkışan kadının acı dolu anları - Son Dakika

Ayağı otomobil ile motosiklet arasına sıkışan kadının acı dolu anları

6 saat önce

Şanlıurfa'da trafik kazasında ayağı otomobil ile motosiklet arasında sıkışan kadın, dakikalarca kurtarılmayı bekledi.

Ayağı otomobil ile motosiklet arasına sıkışan kadının acı dolu anları, System.String[]

Şanlıurfa'da trafik kazasında ayağı otomobil ile motosiklet arasında sıkışan kadın, dakikalarca kurtarılmayı bekledi.


Edinilen bilgiye göre kaza, Haliliye ilçesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Hasan D. kontrolündeki 11 DP 565 plakalı otomobil, İsmail K. yönetimindeki 63 YL 954 plakalı motosiklete çarptı. Kazada motosiklet üzerinde bulunan kadının ayağı motosiklet ile otomobil arasında sıkıştı. Bir süre acı içinde yardım bekleyen kadının imdadına belediye çalışanı olan yakını ile çevredekiler yetişti. Olay yerine gelen sağlık görevlileri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra yaralı kadın ambulansla Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 10:42 Kaynak: İHA
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