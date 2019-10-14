Ayağı sakat atla hurda toplayan kişiye tepki
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KÜÇÜKÇEKMECE'de ayağı sakat atla hurda toplayan kişiye vatandaşlardan tepki geldi.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 09:40 Kaynak: DHA
KÜÇÜKÇEKMECE'de ayağı sakat atla hurda toplayan kişiye vatandaşlardan tepki geldi. Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde, defalarca uyarılmasına rağmen sakat atla hurda toplamaya devam ettiği anlaşıldı. Görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı.
Sosyal medyada tepki çeken görüntülerin Halkalı'da çekildiği ortaya çıktı. Ayağı sakat olduğu görülen atla hurda toplayan kişiye vatandaşlar büyük tepki gösterdi. Görüntüleri çeken vatandaş, defalarca uyarılmasına rağmen sakat atın çalıştırılmaya devam ettiğini anlatılıyor. Görüntüler, sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, herkesin tepkisini çekti.
- İstanbul
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