Son Dakika Haberleri: Ayağı Sıkan Ayakkabılarını Eline Alarak Koştu

Ayağı Sıkan Ayakkabılarını Eline Alarak Koştu

56 dakika önce

Trabzon'da düzenlenen Halk Koşusu'nda ayağını sıkan ayakkabılarını eline alarak yarışı tamamlayan zihinsel engelli Büşra Asena Küçücük Kaplan takdir topladı.

Ayağı Sıkan Ayakkabılarını Eline Alarak Koştu, System.String[]
Trabzon'da düzenlenen Halk Koşusu'nda ayağını sıkan ayakkabılarını eline alarak yarışı tamamlayan zihinsel engelli Büşra Asena Küçücük Kaplan takdir topladı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından, Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yıldönümü münasebetiyle bu yıl 39'uncusu düzenlenen Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu, 24'üncüsü düzenlenen Halk Koşusu ve 4'üncüsü düzenlenen 11.5 km koşusu tamamlandı.

Herkesin katılabildiği 24'üncü Halk Koşusu'nda oldukça güzel görüntüler ortaya çıktı. Ayağını sıkan ayakkabılarını eline alarak koşuyu tamamlayan zihinsel engelli Büşra Asena Küçücük Kaplan takdir topladı. Koşmayı çok sevdiğini ifade eden kaplan, "Koşarken ayakkabılar beni rahatsız etti. Yarışı da ayakkabılarımı da bırakamazdım. Ayakkabılarımı elime alarak koşuyu tamamladım" dedi. - TRABZON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 12:46 Kaynak: İHA

Trabzon, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bakan Süleyman Soylu: Elimde Öyle İstihbaratlar Var ki Kanınız Donar Trabzon Bakan Soylu Sürmene'de Halka Seslendi

Fenerbahçe'nin, Portekizli Teknik Adam Paulo Sousa'yı Takımın Başına Getirmek İstediği İddia Edildi Hakemden Skandal Karar, Avni Yıldırım'ın Hakkını Yediler
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.2.2019 13:42:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ayağı Sıkan Ayakkabılarını Eline Alarak Koştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]