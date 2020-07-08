Ayağı tele takılan ayı kurtarıldı - Son Dakika

Belediye Başkan Yardımcısı Naci Sevinç , gazetecilere yaptığı açıklamada, bahçede ayağı tele takılan ayının, uzun uğraşlar sonucunda kurtarıldığını söyledi.

Daha sonra ayı, kendine geldikten sonra doğaya salındı.

Bölgeye gelen belediye ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ayıyı bayıltarak mahsur kaldığı yerden kurtardı.

Emir Şaban Mahallesi'nde bir bahçede ayağı tele takılan ayıyı gören vatandaşlar, durumu belediyeye bildirdi.

Hakkari 'nin Çukurca ilçesinde ayağı tele takılan ayı, belediye ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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