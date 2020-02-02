Ayağı tele takılan güvercin kurtarıldı - Son Dakika

Ayağı tele takılan güvercin kurtarıldı
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Kars'ın Kağızman ilçesinde ayağı tele takılan güvercin Aras Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (EDAŞ) ekiplerince kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 01:42 Kaynak: AA
Kars'ın Kağızman ilçesinde ayağı tele takılan güvercin Aras Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (EDAŞ) ekiplerince kurtarıldı.
İlçeye bağlı Kötek köyünde, elektrik teline ayağı takılan güvercini gören vatandaşlar, Aras EDAŞ ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen ekipler, merdivenle direğe çıkarak, soğuk hava ve kar nedeniyle zor anlar yaşayan güvercini kurtardı. Yara almadan kurtulan güvercin, doğaya salındı.
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