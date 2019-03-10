Ayağı Tele Takılı Kalan Güvercini İtfaiye Kurtardı
1 saat önce
Şanlıurfa'da caminin kubbesindeki tele ayağı takılan güvercin, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Şanlıurfa
'da caminin kubbesindeki tele ayağı takılan güvercin, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Merkez Haliliye
ilçesi Devteşti Mahallesi'nde Hazreti Yusuf Camisi'nin kubbesinde tele ayağı takılan kuşu gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine gelen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, merdiven vasıtasıyla güvercini kurtardı.
Güvercin, itfaiye ekiplerince daha sonra doğaya salındı.
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 02:17 Kaynak: AA
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