AYAĞI TRAMVAYLA DUVAR ARASINA SIKIŞAN KADINI İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika

AYAĞI TRAMVAYLA DUVAR ARASINA SIKIŞAN KADINI İTFAİYE KURTARDI

İZMİT'te tramvay durağında beklerken güvenli alanın dışına çıkan kadının ayağı, tramvay ile duvar arasında sıkıştı.

İZMİT'te tramvay durağında beklerken güvenli alanın dışına çıkan kadının ayağı, tramvay ile duvar arasında sıkıştı. G.E. (65) itfaiye tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Olay öğle saatlerinde İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi'ndeki Doğu Kışla tramvay durağında meydana geldi. Tramvayı beklerken işaretlenen güvenli alanın dışına çıkan G.E.'nin ayağı, tramvay ile duvar arasına sıkıştı. Bir anda çığlık atan kadını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. Çeşitli ekipmanlar yardımıyla tramvayı yerinden oynatan itfaiye ekipleri, kadını kurtardı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan G.E., ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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