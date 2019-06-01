Ayağı tuvalet giderine sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
1 saat önce
Sivas'ta ayağı tuvalet giderine sıkışan çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Sivas
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 11:43 Kaynak: AA
'ta ayağı tuvalet giderine sıkışan çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Mehmet Akif Ersoy
Mahallesinde bir kız çocuğu, ayağını tuvalet giderine sıkıştırınca aile Sivas Belediyesi İtfaiye
Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi.
Ekipler, çocuğun ayağını tuvalet giderinden kurtardı.
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