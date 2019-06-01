Ayağı tuvalet giderine sıkışan çocuğun imdadına itfaiye yetişti
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Ayağı tuvalet giderine sıkışan çocuğun imdadına itfaiye yetişti Sivas'ta ayağı tuvalet giderine sıkışan çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldıSİVAS - Sivas'ta ayağı tuvalet giderine sıkışan çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 11:17 Kaynak: İHA
Ayağı tuvalet giderine sıkışan çocuğun imdadına itfaiye yetişti Sivas
'ta ayağı tuvalet giderine sıkışan çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
SİVAS - Sivas'ta ayağı tuvalet giderine sıkışan çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kent merkezi Mehmet Akif Ersoy
mahallesinde bir çocuk ayağını tuvalet giderine sıkıştırdı. Ayağı tuvalet giderine sıkışan çocuk can acısı ile zor anlar yaşadı. Çocuğun ayağını kendi imkanları ile kurtaramayacağını anlayan aile durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Eve giden itfaiye ekipleri çocuğu kurtarmak için çalışma başlattı. Kısa süren çalışmanın ardından itfaiye ekipleri tarafından çocuğun ayağı zarar görmeden kurtarıldı.
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