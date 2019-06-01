Son Dakika Haberleri: Ayağı tuvalet giderine sıkışan çocuğun imdadına itfaiye yetişti
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Ayağı tuvalet giderine sıkışan çocuğun imdadına itfaiye yetişti

34 dakika önce

Ayağı tuvalet giderine sıkışan çocuğun imdadına itfaiye yetişti Sivas'ta ayağı tuvalet giderine sıkışan çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldıSİVAS - Sivas'ta ayağı tuvalet giderine sıkışan çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ayağı tuvalet giderine sıkışan çocuğun imdadına itfaiye yetişti
Sivas'ta ayağı tuvalet giderine sıkışan çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
SİVAS - Sivas'ta ayağı tuvalet giderine sıkışan çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kent merkezi Mehmet Akif Ersoy mahallesinde bir çocuk ayağını tuvalet giderine sıkıştırdı. Ayağı tuvalet giderine sıkışan çocuk can acısı ile zor anlar yaşadı. Çocuğun ayağını kendi imkanları ile kurtaramayacağını anlayan aile durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Eve giden itfaiye ekipleri çocuğu kurtarmak için çalışma başlattı. Kısa süren çalışmanın ardından itfaiye ekipleri tarafından çocuğun ayağı zarar görmeden kurtarıldı.
Ayağı tuvalet giderine sıkışan çocuğun imdadına itfaiye yetişti
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 11:17 Kaynak: İHA
3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Eski sevgilisinin çirkin tuzağına dayanamayan 2 çocuk annesi kadın, kendini astı Küçük çocuğun zor anları! Ayağı tuvalet giderine sıkıştı İntihara kalkıştı, çevredekiler aralarında para toplayıp vazgeçirdi Kayıp çoban, köpeğinin kenarında havladığı gölette ölü bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.6.2019 11:51:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ayağı tuvalet giderine sıkışan çocuğun imdadına itfaiye yetişti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]