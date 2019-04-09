Son Dakika Haberleri: Ayağı Tuvalete Sıkışan Çocuğun Zor Anları

Ayağı Tuvalete Sıkışan Çocuğun Zor Anları

10 dakika önce

Çin'in Guizhou eyaletinde ayağı alaturka tuvalete sıkışan Çinli çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çin'in Guizhou eyaletinde ayağı alaturka tuvalete sıkışan Çinli çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Çin'in Guizhou eyaletinde 7 yaşındaki Çinli bir çocuk ayağını alaturka tuvalete sıkıştırdı. Eve gelen itfaiye ekipleri çocuğu kurtarmak için hummalı bir çalışma başlattı. Tuvaletin taşları matkap ve çekiç yardımıyla kırıldı. Kısa süren çalışmanın ardından çocuk kurtarıldı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 10:01 Kaynak: İHA

İtfaiye, Guizhou, Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel
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