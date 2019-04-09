Ayağı Tuvalete Sıkışan Çocuğun Zor Anları
10 dakika önce
Çin'in Guizhou eyaletinde ayağı alaturka tuvalete sıkışan Çinli çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Çin
'in Guizhou
eyaletinde ayağı alaturka tuvalete sıkışan Çinli çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Çin'in Guizhou eyaletinde 7 yaşındaki Çinli bir çocuk ayağını alaturka tuvalete sıkıştırdı. Eve gelen itfaiye ekipleri çocuğu kurtarmak için hummalı bir çalışma başlattı. Tuvaletin taşları matkap ve çekiç yardımıyla kırıldı. Kısa süren çalışmanın ardından çocuk kurtarıldı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 10:01 Kaynak: İHA
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