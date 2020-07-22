Ayağı vagona sıkışan maden işçisi yaralandı - Son Dakika

ZONGULDAK'ta özel bir firmaya ait maden ocağında ayağı vagona sıkışan maden işçisi Ayhan Dereli yaralandı.
Olay, saat 19.00 sıralarında İnağzı Mahallesi'nde bulunan özel firmaya ait kömür ocağında meydana geldi. Ocakta çalışan işçilerden Ayhan Dereli, ayağının vagona sıkışması sonucu yaralandı. Mesai arkadaşları tarafından ocaktan çıkartılan Dereli'ye sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Dereli, ambulansla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.