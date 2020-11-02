Ayağı ve gövdesi alçıya alınmış kedi, pazarcı tezgahında hayata tutundu - Son Dakika

Ayağı ve gövdesi alçıya alınmış kedi, pazarcı tezgahında hayata tutundu

02.11.2020 13:47

- Ayağı ve gövdesi alçıya alınmış kedi, pazarcı tezgahında hayata tutundu Yaralı kediyi alçıya alıp ormanda ölüme terk ettiler Pazarcı esnafının tesadüfen bulduğu kedi tedavi altına alındı Antalya'da ayağında kırık olduğu tahmin edilen kedi, ayağı ve gövdesi alçıya alınmış halde ormanlık...

- Ayağı ve gövdesi alçıya alınmış kedi, pazarcı tezgahında hayata tutundu

Yaralı kediyi alçıya alıp ormanda ölüme terk ettiler

Pazarcı esnafının tesadüfen bulduğu kedi tedavi altına alındı

ANTALYA - Antalya'da ayağında kırık olduğu tahmin edilen kedi, ayağı ve gövdesi alçıya alınmış halde ormanlık alanda ölüme terk edildi. Bir pazarcı esnafının tesadüfen bulduğu kedi, Manavgat Belediyesi hayvan barınağında tedavi altına alındı.

Side Mahallesi Cemal Gürsel Bulvarı üzerinde bulunan Fatih Camii'nin önündeki ormanlık alana bırakılmış, ayağı ve vücudu alçılı yavru kedi, cumartesi pazarındaki bir esnafın dikkati sayesinde bulunarak tedavi altına alındı. Cumartesi pazarında tezgah açan Gökhan Aydın isimli esnaf, Fatih Camiine su doldurmak için gittiğinde bir kedi sesi geldiğini belirterek "Önce çevreme dikkatlice baktım ama bir şey göremedim. Suyu doldurup dönerken kedinin acı içerisinde ses çıkarmaya devam ettiğini görünce sesin geldiği yere yöneldim. Caminin duvarının dışındaki ormanlık alana girdiğimde, yerden kalkamayan kediyi gördüm. Vücudu ve ayağı tamamen alçıya alınmıştı. Burada sanki ölsün diye bırakılmıştı. Bir insan neden bir kediyi alçıya aldırıp sonra ölüme terk eder anlayamadım. Hemen kediyi alıp tezgahıma getirdim ve belediyenin hayvan barınağını aradım. Barınak görevlileri gelip kediyi götürdü" dedi.

Manavgat Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Barındırma ve Bakım Merkezine getirilen yavru kedinin ilk etapta, veteriner hekimler tarafından gerekli kontrolleri yapıldı. Günlerdir aç olduğu belirlenen yavru kedi kendisine verilen mamayı büyük bir iştahla yerken zaman zaman agresifleşti. Yavru kedinin 1-2 gün içerisinde aççısının sökülerek ayağının durumuna bakılacağı ve gerekli tedavinin sürdürüleceği bildirildi.

Ayağı ve gövdesi alçıya alınmış kedi, pazarcı tezgahında hayata tutundu
Ayağı ve gövdesi alçıya alınmış kedi, pazarcı tezgahında hayata tutundu
Ayağı ve gövdesi alçıya alınmış kedi, pazarcı tezgahında hayata tutundu
Ayağı ve gövdesi alçıya alınmış kedi, pazarcı tezgahında hayata tutundu

Cumartesi, Manavgat, Antalya, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ayağı ve gövdesi alçıya alınmış kedi, pazarcı tezgahında hayata tutundu - Son Dakika


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