Ayağı yaralanan genci zabıta hastaneye yetiştirdi - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Zabıtası, ayağı yaralı genci kendi imkanlarıyla hastaneye ulaştırdı.

Kocaeli Fuarı içerisinde arkadaşlarıyla birlikte eğlenirken ayağından yaralanan genç Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından hastaneye yetiştirildi. Zabıta ekipleri, Kocaeli Fuarı'nda gerçekleştirdikleri devriye esnasında Cumhuriyet Köprüsü üzerinde ayağından yaralanan genç bir vatandaş olduğunu tespit etti. Ayak tabanı kesilen ve kan kaybı yaşayan genci ekip otosuna alan Kocaeli Zabıtası, genci hızlı bir şekilde tedavi edilmek üzere hastaneye yetiştirdi. Aciliyeti olan diğer hastalara hizmet vermesi için ambulans çağırmayan Kocaeli Zabıtası, aynı zamanda yaralanan gencin ailesine de ulaşarak bilgilendirdi.

Gencin tedavisinin tamamlanması ve ailesinin gelmesiyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri hastaneden ayrıldı. - KOCAELİ