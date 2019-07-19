Ayağı zincire dolanan köpeği itfaiye kurtardı
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Amasya'nın Suluova ilçesinde ayağı zincire dolanan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.
Amasya Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 12:51 Kaynak: İHA
'nın Suluova
ilçesinde ayağı zincire dolanan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.
Suluova ilçesinde ayağı zincire dolanan köpeğin imdadına Suluova Belediyesi ekipleri yetişti. Vatandaşların durumu belediye hayvan barınağı yetkililerine bildirmesinin üzerine gelen ekipler köpeği uyuşturduktan sonra durumu itfaiyeye bildirdi.
Suluova Belediyesi itfaiye ekipleri köpeğin ayağındaki zinciri ispiralle keserek hayvanı kurtardı. - AMASYA
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