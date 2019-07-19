Son Dakika Haberleri: Ayağı zincire dolanan köpeği itfaiye kurtardı
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Ayağı zincire dolanan köpeği itfaiye kurtardı

13 dakika önce

Amasya'nın Suluova ilçesinde ayağı zincire dolanan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

Ayağı zincire dolanan köpeği itfaiye kurtardı, System.String[]
Amasya'nın Suluova ilçesinde ayağı zincire dolanan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

Suluova ilçesinde ayağı zincire dolanan köpeğin imdadına Suluova Belediyesi ekipleri yetişti. Vatandaşların durumu belediye hayvan barınağı yetkililerine bildirmesinin üzerine gelen ekipler köpeği uyuşturduktan sonra durumu itfaiyeye bildirdi.

Suluova Belediyesi itfaiye ekipleri köpeğin ayağındaki zinciri ispiralle keserek hayvanı kurtardı. - AMASYA
Suluova, İtfaiye, Amasya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 12:51 Kaynak: İHA
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