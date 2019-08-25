Son Dakika Haberleri: Ayağımı Seda abla kaydırmadı
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Ayağımı Seda abla kaydırmadı

46 dakika önce

Oyuncu, şunları söyledi: "Ayağımın kaydırıldığı yönündeki haberlerin aslı yok. Sene başında yapımcıma programdan ayrılacağımı, artık değişik bir şeyler yapmak istediğimi iletmiştim. Yapımcımız ve kanalımız da uygun buldu.

Ayağımı Seda abla kaydırmadı, System.String[]

Oyuncu, şunları söyledi: "Ayağımın kaydırıldığı yönündeki haberlerin aslı yok. Sene başında yapımcıma programdan ayrılacağımı, artık değişik bir şeyler yapmak istediğimi iletmiştim. Yapımcımız ve kanalımız da uygun buldu. Seda ablayı çok seviyorum. Bayrağı devraldı ve gayet iyi devam ediyor. Allah herkesin ekmeğini versin."

Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 10:17 
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