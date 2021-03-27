Ayağına batan çivili tahta ile hastaneye getirildi - Son Dakika

Ayağına batan çivili tahta ile hastaneye getirildi
27.03.2021 11:23
BURSA'nın İnegöl ilçesinde Suriye uyruklu genç kadın, evinin bahçesinde ayağına üzerine çakılı çivi batan tahtayla hastaneye ulaştırıldı.
BURSA'nın İnegöl ilçesinde Suriye uyruklu genç kadın, evinin bahçesinde ayağına üzerine çakılı çivi batan tahtayla hastaneye ulaştırıldı. Çivi, 30 dakika süren operasyonla çıkarıldı.
İnegöl ilçesi Yeniceköy Mahallesi'ndeki müstak evde yaşayan Suriye uyruklu 21 yaşındaki Hadice Muhammed Said'in ayağına tahtaya çakılı çivi battı. Genç kadının ailesi, hemen sağlık ekiplerini aradı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, genç kadını çivili tahta ile İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü. Genç kadının ayağındaki çivi, 30 dakika süren operasyonla çıkarıldı.
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